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برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير منظومة التقاضي

04:55 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير منظومة التقاضي

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي؛ بما في ذلك التطوير التقني لمقرات وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم؛ للإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وقال رمزي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إنه يطالب أيضًا وزير المالية، بتدبير جميع الموارد المالية التي تحتاج إليها وزارة العدل لتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تكفل الإسراع في إجراءات التقاضي بكل سهولة ويُسر للمواطنين، مؤكدًا أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ وفي مقدمتها متابعة جهود تطوير وزارة العدل.

مجلس النواب تطوير منظومة التقاضي الحكومة إيهاب رمزى

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