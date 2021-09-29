أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر.

ويسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين.