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قبل دفنه.. إقامة صلوات تجنيز للأنبا هدرا في مطرانية أسوان (فيديو)

03:13 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
قبل دفنه.. إقامة صلوات تجنيز للأنبا هدرا في مطرانية أسوان (فيديو)

الأنبا هدرا

كتب- مينا غالي:

وصل، في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية).

وظل الجثمان موجودًا في الكنيسة حتى السابعة من صباح اليوم، حيث حضر صلاتَي تسبحة نصف الليل والقداس الإلهي من السابعة صباحًا، وأقيمت له صلوات التجنيز عقب انتهاء القداس مباشرة.

وتوفي نيافة الأنبا هدرا يوم الاثنين بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز ٨١ سنة قضى منها أكثر من ٥٠ في الرهبنة و٤٦ أسقفًا ثم مطرانًا لإيبارشية أسوان.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني و٤٥ من أحبار الكنيسة صلوات تجنيزه ظهر أمس بالكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الأنبا هدرا مطرانية أسوان الأنبا باخوميوس كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

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