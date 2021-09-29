الصحة: 48% من المصريين يتعرضون للتدخين السلبي

كتب - أحمد جمعة:

قالت مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التدخين، والذي يعد من أخطر العوامل التي تجلب الأمراض، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن 22.3 % من المصريين مدخنين، و48% يتعرضون للتدخين السلبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وأضافت حمزة، أن وزارة الصحة تعمل بكل جهد للحد من ظاهرة انتشار التدخين وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2013.

وتابعت أن وزارة الصحة التزمت بتطبيق سياسات تلك الاتفاقية، وشاركت مصر في رصد استهلاك التبغ وحماية المواطنين من أضراره وتقديم المساعدة والدعم للإقلاع عن التدخين ووضع عبارات تحذيرية على عبوات السجائر وحظر الإعلان نهائيا عن منتجات التبغ، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ.

ولفتت "حمزة" إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجهت بالعديد من الحملات لمكافحة التدخين وأن مصر قامت بالعديد من حملات رفع الوعي الصحي للمواطنين من خلال ندوات مكافحة التدخين بالمنشئات العامة وحملات التوعية عبر مواقع التواصل والخط الساخن 16805 وتحمل تكلفة الكالمة،ونشر عبارات مكافحة التدخين على علب السجائر.

وتابعت حمزة، أن الأعمال الدرامية تروج ترويجًا صريحا لاستخدام التبغ، ويجب الحرص عن تناول مشاهد التبغ، وتناولها تناولًا لا يشجع على استخدامه.