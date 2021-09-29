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أمين "الشيوخ" يكشف عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثاني

02:11 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أمين "الشيوخ" يكشف عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثاني

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن تفاصيل استعدادات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، والذي تناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: الاستعدادات لدور الانعقاد الثاني شملت إجراء بعض التجديدات في القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرًا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

ولفت عتمان إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعًا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد؛ لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الأربعاء في الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء؛ لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يُحسم بعد.

مجلس الشيوخ محمود عتمان دور الانعقاد الثاني

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