عن مناهج 4 ابتدائي.. شوقي: نوفر للطالب ما يأخذه طلاب سنغافورة واليابان وأمريكا

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأحاديث المتداولة بشأن منهج طلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلًا: إن كتب الصف الرابع الابتدائي لا تزال في المطبعة.

وأضاف شوقي، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها، أن ما يتم ترديده حول منهج رابعة ابتدائي يأتي بناءً على كتب خارجية لا علاقة لها بالمنهج.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تقييم المناهج لا يتم عن طريق السوشيال ميديا، ويتم عن طريق مختصين، مضيفًا: "لسنا في انتظار رأي أحد سوى المختصين في المناهج"، وأنه يتم وضع المناهج من قِبل خبراء المؤسسة التعليمية وبالتعاون مع مؤسسات دولية.

ولفت شوقي إلى أن النظام الجديد ليس وليد الأمس، وتم تطبيقه على طلاب الصفوف الأولى حتى الصف الثالث الابتدائي؛ ولكن الفرق الوحيد هو وجود امتحانات في الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا أن المناهج الجديدة تمتلك فلسلفة جديدة (وتعامل بشكل تاني وامتحانات بشكل تاني)، ويا ريت الناس تساعدنا وتتفهَّم أن هذا أعلى مستوى من المناهج بمعايير دولية؛ بحيث نوفر للطالب ما يأخذه الطلاب في سنغافورة واليابان وأمريكا.

وتابع الوزير: "ليس مطلوبًا من الطالب حفظ المنهج؛ حيث سيتم التقييم بطريقة مختلفة".