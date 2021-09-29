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"الصحة النفسية": مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان ضد فيروس "بي" غدًا

01:26 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
"الصحة النفسية": مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان ضد فيروس "بي" غدًا

ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تنفيذ مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان ضد فيروس الالتهاب الكبدي "بي"، غدًا الخميس في حفل بمستشفى المطار للصحة النفسية، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية وممثلي اليونسيف.

وقالت الأمانة في بيان اليوم، إن هذه المبادرة تعد خطوة جديدة وغير مسبوقة لتطبيق سياسة "الشباك الواحد" لتقديم خدمات متكاملة لمرضى الإدمان، وهي خطوة أساسية من سياسات خفض الضرر التي أقرتها وزارة الصحة.

مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان فيروس بي الأمانة العامة للصحة النفسية مستشفى المطار للصحة النفسية

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