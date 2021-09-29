الحكومة: منع دخول الموظفين مقرات العمل حال عدم الحصول على لقاح "كورونا" أو تقديم "pcr" كل 3 أيام

كتب- محمد سامي:

وجَّه مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى جميع الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2021، أشار إلى قرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، على أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعد السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى شهرين من تاريخ صدور الكتاب الدوري، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كرونا، أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصف لقاحات فيروس كورونا بأنها "درع واقية ضد كورونا"، مشيرًا خلال تفقده المجمع الصناعي الجديد التابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" مؤخرًا، إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لو لم تحمِ من الإصابة بفيروس كورونا، فإنها تحمي من الوصول إلى الحالات الشديدة حال الإصابة بالفيروس.

وبدأت الحكومة المصرية مؤخرًا تصنيع لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" على أرض مصر، مع خطة للتوسع في تصنيع اللقاح محليًّا، مع الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع لقاحاتها ضد فيروس كورونا في مصر، وذلك ضمن الجهود التي تستهدف فيها الحكومة تحقيق الاكتفاء المحلي من اللقاحات، والتصدير للخارج.