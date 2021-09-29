زي النهاردة.. ماذا قالت الصحف المصرية والأجنبية الصادرة في اليوم التالي لوفاة عبد الناصر؟

كتب- مينا غالي:

أحيت مصر، أمس، ذكرى وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، الذي وافته المنية فى 28 سبتمبر 1970، لتخرج صحف اليوم التالي المحلية والعالمية – مثل هذا اليوم- 29 سبتمبر 1970، وتفرد صفحاتها لهذا الخبر الجلل، الذى هز العالم بشكل مفاجئ ومباغت.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعالمية عقب وفاة "عبد الناصر".

1- الأهرام: خرجت صحيفة الأهرام بمانشيت "الخلد لك يا ناصر"، ودونت تحت عنوانها الرئيسي عبارة: "البطل والزعيم والمعلم يسلم الروح في الساعة السادسة والربع بعد نوبة قلبية حادة.. بيان من اللجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء ينعي الشهيد العظيم إلى مصر والأمة العربية.. جماهير الشعب تخرج إلى الشارع باكية والهة بعد دقائق من إذاعة النبأ الرهيب.. جنازة البطل تشيع يوم الخميس 10 صباحًا لإفساح الفرصة لأصدقائه في العالم لحضورها".

2- الأخبار: خرجت صحيفة الأخبار ثاني يوم لوفاة ناصر بمانشيت علوي "فقدنا عبد الناصر"، ودونت تحته عبارة "مات الزعيم والقائد والبطل".. أدى رائد الأمة العربية أشرف واجب حتى اللحظة الأخيرة.

وتبعها بمانشيت آخر في منتصف الصفحة "العالم كله يبكي جمال عبد الناصر".

3- الجمهورية: أما صحيفة الجمهورية فقد خرجت بمانشيت عريض قالت فيه: "الخُلد لك يا ناصر"، وأسفله صورة عريضة للزعيم الراحل بامتداد الصفحة الأولى.

4- المساء: وهي إحدى صحف الثورة الصادرة عن دار التحرير، فخرجت بمانشيت قالت فيه: "العالم ينعي عبد الناصر.. الشعب يبكي رائد العروبة وفقيد الإنسانية والسلام".

أما الصحف الأجنبية والعربية فقد خرجت بمانشيتات تعبر عن حزنها لوفاة الزعيم عبد الناصر.

1- صحيفة الاتحاد (الصحيفة الوحيدة الناطقة بالعربية في إسرائيل) خرجت بمانشيت عقب جنازة ناصر قال: الملايين تشيع جثمان الراحل العظيم جمال عبد الناصر.. في موكب لم يشهد العالم العربي نظيرًا له وقل إن عرف العالم شبيهًا به.

2- صحيفة (ذا صن) البريطانية خرجت بمانشيت قالت فيه: "ناصر يموت"، وعنونت صفحتها بعنوان فرعي أعلى المانشيت يقول: "أزمة قلبية حرجة تسلب مصر رجلها القوي".

3- صحيفة النهار اللبنانية: خرجت بمانشيت وصورة لناصر بطول الصفحة الأولى يقول: "مات عبد الناصر".

4- صحيفة ديلي ميرور: خرجت بمانشيت يقول: "عبد الناصر يموت".. وأسفله: الرئيس المصري قُتل بأزمة قلبية في عمر الـ52.

5- صحيفة "لوماتينييه" الفرنسية: قالت إن "علينا أن نثق بالشعب الذى خرج منه رئيس الجمهورية المتحدة، وبهذه الجماهير العريضة التى تغمر اليوم شوارع القاهرة، مؤكدة أن عبدالناصر لم يمت، ومعلنة تصميمها على السير فى الطريق الذى رسمه لها".

6- صحيفة "هيوستن بوست": فقالت إن "وفاة عبدالناصر خلفت موقفًا ضبابيًا مظلمًا، فقد انتشر ظل عبدالناصر على الوطن العربى بأكمله، ومع زوال هذا الظل فإن الوضع صار مضطربًا".

7- وكالة "نوفستى" السوفيتية (قبل تفكك الاتحاد السوفييتى إلى روسيا ودويلات أخرى): قالت إن اسم عبدالناصر سيخلد فى التاريخ باعتباره جنديا عظيما وقائدًا للأمة العربية.

8- "التايمز" البريطانية: قالت "إنه إذا كانت عظمة المرؤ تقاس بما يخلفه موته من فراغ، فإن عبدالناصر كان عظيما حقاً".