بالخطوات.. كيفية اشتراك الطلاب بالمترو بتخفيضات تصل إلى 98%

كتب- أسامة علي:

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لإدارة وتشغيل شركة مترو الأنفاق، عن طريقة الاشتراك بالمترو لطلاب المدارس والجامعات.

وقال متحدث المترو، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم فتح مكاتب الاشتراكات الخاصة بالطلاب يوم 2 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هناك تخفيضًا على اشتراكات الطلاب بقيمة 98%؛ وهي الفئة الأكثر حصولًا على التخفيضات بمترو الأنفاق.

وحدَّد بكير خطوات التقديم على اشتراكات المترو للطلاب، والتي جاءت كالتالي:

- استخراج الاشتراك لأول مرة: اسحب استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات الموجودة بخطوط المترو بسعر 5 جنيهات.

- ملء بيانات استمارة الاشتراك المتضمنة بيانات وصورة شخصية وصورة بطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد لمن هم دون السن.

- اعتماد وختم الاشتراك من الكلية أو المدرسة التابع لها، من خلال توقيع الموظف المسؤول وختم شعار الجمهورية.

- التوجه إلى مكتب الاشتراكات مرة أخرى واستخراج الكارنيه الخاصة بالطالب فورًا.

- في حال كان الاشتراك أول مرة سيتم سداد 25 جنيهًا قيمة الكارت.

- سداد قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر بقيمة 33 جنيهًا لعدد 180 رحلة.