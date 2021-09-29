التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة "التراث الثقافي العربية لليافعين"

كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية حول فتح باب التقدم لجائزة "التراث الثقافي العربية لليافعين" في دورتها الثانية. بحسب بيان صحفي.

أشار التقرير إلى أن الجائزة تهدف إلى التَوعِيَة بأهَمّيَّة الحِفاظ عَلى التُراث الثَقافي في المِنطَقَة العَرَبيَّة في مجالات (الرَّسِم، الرَّقص الفُلكلوري، التَّصوير الفوتوغرافي، الفيلم التوعوي).

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تُمنح مرة كل سنتين، فضلاً عن أنها تعد مُسابَقة إِقلِيميّة تهتم بالتُراث والتَنميَة المُستَدامَة لِتَلامِيذ المَدارِس من الفئة العمرية 9 إلى 15 سَنَة، مضيفًا أن موضوع الجائزة في هذه الدورة هو "تُراثُنـا يَجْمَعُنـا"، والتي تأتي برعاية مِن صاحب السُمُوّ الشَيْخ الدُكتور سُلْطان بِن مُحَمَّد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، وحاكِم إمارة الشارِقَة.

وأوضح التقرير أنه يمكن للراغبين في التقدم لهذه الجائزة الاطلاع على مزيد من المعلومات عنها، والمعايير المطلوب توافرها من خلال الرابط التالي:

Young Award Presentation – ICCROM Sharjah Award (iccromsharjahawards.org)

وأضاف التقرير أنه يمكن المشاركة في هذه الجائزة من خلال إحدى الطرق التالية: -

1- مشاركة بصفة شخصية بإرسال المُساهَمات الفَنّيَة: كالرسومات والصور والأقراص المدمجة التي تتضمن الفيديوهات عن الرقصات الفلكلورية، والأفلام التوعوية على العنوان التالي: المكتب الإقليمي لدراسات حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم-الشارقة) المدينة الجامعية (مبنى معهد الشارقة للتراث) ص.ب: 48777، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، علمًا بأن آخر موعد لإِرسال المشاركة 30 يناير 2022.

2- مشاركة من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والتي بدورها ستقوم بالتنسيق مع (إيكروم-الشارقة) من خلال اختيار أفضل المشاركات التي سوف تختارها اللجنة النوعية المختصة، علمًا بأن آخر موعد لإِرسال المشاركات إلى اللجنة الوطنية هو 31 ديسمبر 2021 حتى يتسنى للجنة المعنية اتخاذ ما يلزم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي:

egypt.natcom@gmail.com

Egnatcom@egnatcom.org.eg

أو على عنوان اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو - بمدينة السادس من أكتوبر - خلف نادى الصيد.