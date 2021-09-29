"الزراعة": ضبط 5 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف غير المرخصة بالدقهلية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه وردت معلومات عن وجود عدد 5 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بمحافظة الدقهلية، تعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

وأضاف سليمان أنه تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف, ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية، وتمت مداهمة المصانع والمخازن، والتحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، ومخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة ودون أي بيانات، والتي تجاوزت الـ250 طنًّا، وتمت إحالة الأمر إلى النيابة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وشارك في الحملة كل من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات, والعميد شريف صابر من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والمقدم أحمد عطية من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية, والمهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عادل جمعة، مسؤول الأعلاف بمديرية زراعة الدقهلية.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمي الواتس آب (01558626681- 01558626682).