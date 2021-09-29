"إيراد النهر": سقوط الأمطار أعلى من المتوسط على منابع النيل.. ومتابعة جاهزية محطات الطوارئ

كتب- محمد نصار:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليًّا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف؛ لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

وناقش وزير الري الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكل إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

وصرَّح عبد العاطي بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي؛ حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.

ووجه عبد العاطي بمواصلة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية؛ للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية؛ بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

ونوه وزير الري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.