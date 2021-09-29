مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أيام سبتمبر وبداية أكتوبر

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء ٢٩ سبتمبر إلى الإثنين ٤ أكتوبر ٢٠٢١.

جاءت التفاصيل وفقًا للنشرة اليومية على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" على النحو التالي:

- يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

- طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.