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١١ معلومة عن الأنبا باخوم النائب البابوي الجديد لإيبارشية أسوان

09:00 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
١١ معلومة عن الأنبا باخوم النائب البابوي الجديد لإيبارشية أسوان

الأنبا باخوم

كتب - مينا غالي:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا لإيبارشية أسوان، وسيتولى تدبير شؤونها، وذلك خلفًا للراحل الأنبا هدرا.

ينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الأنبا باخوم على النحو التالي:

١- ولد بالأقصر (قنا) في 24 فبراير 1953م.

٢- حصل على دبلوم المعهد الصحي بأسيوط عام 1974م.

٣- تاريخ الرهبنة: 22 أغسطس 1978م.

٤- تاريخ الكهنوت: 18 يوليو 1979م.

٥- سيم قمصًا في 20 ديسمبر 1980م.

٦- من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، ودير مارجرجس، الرزيقات بالأقصر.

٧- أسماء قبل الأسقفية:

الراهب القمص باخوم الأنبا بيشوي
الراهب القمص باخوم الرزيقي.

٨- تاريخ الرسامة أسقفًا على إيبارشية سوهاج: 22 يونيو 1986م.

٩- رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث 117

١٠- عيَّنهُ قداسة البابا شنودة الثالث أمينًا لدير مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب) عام 1980م.

١١- في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة.

رئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية (دورة 2015/2018 م.)، عن دائرة الوجه القبلي والجيزة وأفريقيا(4).

في اليوم التالي لنياحة الأنبا فام أسقف طما (26 فبراير 2018 م.)، أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارًا بابويًّا: "تكليف نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف الرعوي الكامل روحيًّا وإداريًا وماليًّا على إيبارشية طما وتوابعها"، وقد زارها نيافته في نفس اليوم.​
...

الأنبا باخوم إيبارشية أسوان البابا تواضروس الثاني

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