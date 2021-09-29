في خطوات.. ما المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودي للمباني المخالفة؟

كتب - محمد صلاح:

تساؤلات واستفسارات يبحث المواطنون عن إجابات مقنعة وصحيحة لها كى يقوموا باتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتحويل نظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي.

ولذلك وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شروطا لكي يقوم المواطن باتباعها التقدم بطلب تحويل الممارسات لعدادات كودية.

ويستعرض "مصراوي" المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودي" من خلال تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وفيما يلي المستندات المطلوبة:

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

- شروط تركيب العداد الكودي:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.​