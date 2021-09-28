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السياحة تختتم حملتها الدعائية بفيديو ترويجي عن كافة محافظات مصر

11:58 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
السياحة تختتم حملتها الدعائية بفيديو ترويجي عن كافة محافظات مصر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة السياحة والآثار، حملتها الدعائية التي أطلقتها أول سبتمبر الجاري على منصاتها المختلفة، بفيديو ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي لهذه المحافظات.

وبحسب بيان اليوم، تضمنت الحملة الترويجية فيديو ترويجي مجمع عن كافة محافظات الجمهورية، وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وكانت هذه الحملة بدأت في أول سبتمبر الجاري واستمرت لمدة ٢٧ يوماً من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عن هذه المحافظات بواقع محافظة كل يوم.

وزارة السياحة والآثار حملة دعائية محافظات مصر يوم السياحة العالمي

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