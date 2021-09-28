فرصة أخيرة.. الإسكان تحدد موعد رفع المستندات إلكترونياً لحاجزي "سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم 4 أكتوبر المقبل، لرفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2).

وأكد الصندوق، أن قرار مد فترة رفع المستندات استجابة لرغبة المواطنين، حيث يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط www.shmff.gov.e، واستكمال رفع الاوراق المطلوبة.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن بدء الحجز في مشروعات سكن لكل المصريين 2 أغسطس الماضى والتى تضم مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز".

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ 164 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترا، كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا 184 ألف جنيه، و197 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

ويوجد نظامان للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابتة طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

أما شقق الإسكان المتوسط، تتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، والوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ 471 ألف جنيه، والوحدة الـ 110 أمتار بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ 120 مترًا بـ 546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، بجانب سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

كما تواجد الإسكان المتميز بمدن: "بدر والغردقة وبورفؤاد"، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر، و120 مترًا وبأسعار تبدأ من 480 ألفًا، وحتى 950 ألف جنيه.