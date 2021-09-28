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بنظام المأمورية.. وظائف بمدارس "ستيم" (الشروط والتخصصات المطلوبة)

08:41 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
بنظام المأمورية.. وظائف بمدارس "ستيم" (الشروط والتخصصات المطلوبة)

مدارس ستيم

كتب - أسامة علي:

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم"، فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية، حتى 30 سبتمبر الجاري.

واشترطت وحدة مدارس "ستيم"، أن يكون المتقدم من المعينين بالوزارة بمدارس التعليم العام فقط من المرحلة الإعدادية والثانوية وليس الأزهري أو الفني، موضحا بصحيفة الأحوال المعتمدة للمتقدم ويشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 50 سنة.

وحددت مدارس ستيم، آلية التقديم على الوظائف من خلال الخطوات التالية:
1- التسجيل أولا على موقع الوزارة، ويراعى إدخال المرحلة طبقا لصحيفة الأحوال والتأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة حيث أن جميع المخاطبات تم عن طريق البريد الإلكتروني.
2- يتم إرسال صورة من صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر على البريد الالكتروني، يتم تسميتها بالرقم القومي.
3- يتم إحضار أصل صحيفة الأحوال الحديثة المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية موضحا بها المرحلة ومادة التخصص وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة حالة جنائية حديثة وكشف طبى حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود أمراض مزمنة وذلك يوم المقابلة الشخصية.

وحددت الوزارة، التخصصات المطلوبة للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وهي "لغة عربية ولغة انجليزية ولغة فرنسية ولغة ألمانية ورياضيات وكيمياء وفيزياء واحياء والجيولوجيا والدراسات الاجتماعية واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي والحاسب الالي وأمين مكتبة ومعلم تربية فنية ومعلم مواطنة ومعلم تربية رياضية، ومسئول شبكات".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من يرغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقا لما تم تسجيله.

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