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مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة جوية دولية وداخلية

08:00 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة جوية دولية وداخلية

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء 66 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 8000 راكب لوجهات مختلفة.

وذكر بيان للشركة صدر اليوم الثلاثاء أن رحلاتها الدولية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي، موسكو، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و 4 رحلات شحن جوي.

شركة مصر للطيران رحلات الشحن الجوي حركة الطيران

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