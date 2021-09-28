التضامن: صرف 350 جهاز حاسب آلي لأصحاب البصيرة بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، صرف 350 جهازا حاسبا آليا ناطقا خدمة لأصحاب البصيرة من أبناء جامعة الأزهر، على أن يتم استكمالها إلى 700 جهاز في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم الثلاثاء لجامعة الأزهر؛ لافتتاح وحدة الخدمات الاجتماعية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يرافقها الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، مشيدة بجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وأكدت الوزيرة دعم الوزارة لجميع الأنشطة التي تقوم بها جامعة الأزهر، داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن الوزارة تتكفل بدفع المصاريف الدراسية لـ1381 من أصحاب الهمم من الطلاب والطالبات، كما تدعم القافلة الطبية الشاملة التي سيرسلها الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021م بعدد 50 جهاز حاسب آلي، إضافة إلى جهاز داتا شو.

وقررت الوزيرة التكفل بصرف الأجهزة التعويضية لجميع الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر كل حسب حالته الصحية.