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عثر عليها أثناء الزراعة.. السياحة تكرم مواطن سلم لوحة أثرية للحكومة

07:06 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
عثر عليها أثناء الزراعة.. السياحة تكرم مواطن سلم لوحة أثرية للحكومة

تكريم مواطن سلم لوحة أثرية للحكومة

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سلم اليوم الثلاثاء، شهادة شكر وتقدير إلى المواطن يحيى طه الذي قام بالإبلاغ وتسليم لوحة أثرية كان قد عثر عليها، في شهر يوليو الماضي، داخل قطعة أرض يمتلكها بالإسماعيلية، أثناء استصلاحها تمهيدها للزراعة.

وأكد وزيري، في بيان اليوم، أن الوزارة تحرص دائما على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجا وعملا مشرفا للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

كما تم منح المواطن مكافأة مالية تم تقديرها وفقا لقرار موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر، أن هذه اللوحة الأثرية تم عرضها بمتحف الإسماعيلية بعد ترميمها، وهي تمثل أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق، ويبلغ طولها 230سم وعرضها 103سم وسمكها 45 سم؛ وهى مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

تكريم مواطن مصطفى وزيري وزارة السياحة لوحة أثرية

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