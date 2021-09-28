وزير القوى العاملة: وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات

كتب - يوسف عفيفي:

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان إنه تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى ونجوع المحافظات للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، لسير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته.. قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية، إن المديرية عقد دورات تدريبية في مجالات التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة بالورشة المتنقلة بالمحافظة بزاوية الناعورة مركز الشهداء أحد مراكز مبادرة ( حياة كريمة) بالمنوفية لمدة سبعة أشهر.

وأضاف أنه تم نقل الورشة للوحدة المحلية بكفر عشما - مركز الشهداء؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواطنين، وذلك علي مهنة "التفصيل والحياكة " ومن المقرر أن تستمر شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية، بالإضافة إلي دورات تدريبية في مجالي الكهرباء والسباكة.

وأوضح الزقم أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين وإشادة بدور وزارة القوى العاملة في خدمة المواطنين ومساعدة راغبي العمل في الحصول على فرص عمل مناسبة أو فتح مشاريع خاصة بهم تحسن من دخلهم عن طريق التدريب على المهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وفقا لأحدث طرق التدريب وبأفضل الأجهزة والمعدات.​