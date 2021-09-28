حدث في 8 ساعات| توجيه من السيسي بشأن المحاكم.. والمواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهد اللقاء التوافق بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية.

كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: