الأوقاف: دورتان بالإسكندرية لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الخميس

القاهرة - أ ش أ:

تنطلق فعاليات الدورتين التدريبيتين المشتركتين الـ 21 والـ 22 لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية يومي 30 سبتمبر الجاري، و2 أكتوبر المقبل، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم، الثلاثاء، إن الدورات التدريبية تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين ، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، وأشارت إلى مشاركة مائتي معلم ومعلمة من معلمي محافظتي الإسكندرية والبحيرة في هاتين الدورتين .​