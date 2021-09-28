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شيخ الأزهر يشارك في قمة "قادة الأديان" بروما أكتوبر المقبل

05:55 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
شيخ الأزهر يشارك في قمة "قادة الأديان" بروما أكتوبر المقبل

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة - أ ش أ:

يشارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الـ 4 من أكتوبر القادم في قمة قادة الاديان بشأن المناخ بالعاصمة الايطالية روما تحت عنوان (الإيمان والعلم) والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

وقال الازهر - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

وأضاف أن شيخ الأزهر سيشارك أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في 5 أكتوبر القادم والذي يوافق يوم المعلم العالمي، وسيتم توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.​

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الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف قمة قادة الاديان روما الأمم المتحدة فيروس كورونا

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