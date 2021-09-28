رانيا هاشم تودع برنامج "مانشيت" وتستعد لتقديم "الصدى" على اكسترا نيوز

كتب- مينا غالي:

ودعت الإعلامية رانيا هاشم مشاهدي برنامجها مانشيت، موضحة أنها تعتبره ابنا لها، حيث قامت بتولى مهمة تقديمه.

وقررت الإعلامية رانيا هاشم أن تغادره إيمانًا بضرورة التغيير وعدم التقيد بقالب واحد في العمل. بحسب ما أعلنت عبر صفحتها.

وتستعد الإعلامية رانيا هاشم لتقديم برنامج توك شو بعنوان الصدى وهو يتولى التركيز على كل الأخبار والموضوعات التى تلقى صدى داخليا وخارجيا وتتابع هذا الصدى ونحلله والبرنامج يذاع يومي السبت والأحد الثامنة مساء على قناة إكسترا نيوز.