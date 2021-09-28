بعد افتتاحها.. كل ما تريد معرفته عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (انفوجرافيك)

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافيك، يتضمن أهم المعلومات الخاصة بمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين بمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار الأنفوجراف، إلى أن المحطة تعتبر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي تكلفة المحطة ١٨ مليار جنيه، وطاقتها الإنتاجية حوالى ٥,٦ مليون متر مكعب/ اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، كما تنقل المياه إلى أراضي شمال سيناء، ستساهم في استصلاح حوالي ٤٧٦ ألف فدان في مناطق: سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد السر، والقوارير، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الافتتاح، أهم الانجازات التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة في مجال استصلاح الأراضي.