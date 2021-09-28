بدءا من ديسمبر.. الأوقاف: منع دخول العاملين بالجهات التابعة للوزارة إلا بعد تلقي لقاح كورونا

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم بالديوان العام، وجميع الجهات التابعة لها بدءا من نهاية نوفمبر المقبل، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن القرار ينطبق على الجهات "الإدارات التابعة للوزارة وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف".