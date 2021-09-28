ربنا نجاني ولسه هكمل.. أسماء مصطفى توجه رسالة لجمهورها بعد عمليتها الجراحية

كتب- مينا غالي:

وجهت الإعلامية أسماء مصطفى، رسالة إلى جمهورها بعد العملية الجراحية التي أجريت لها مؤخرا.

وقالت أسماء: الحمد لله رب العالمين كما لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اتأخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذروني، وعايزة اقولكم إني فعلا زي ما بتقول ربنا كتبلي عمر جديد وقدر ولطف تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتنى.

وأضافت: أنا لسه عندي مشوار مع العلاج والحمد لله لثاني مرة مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا ولسه هكمل علاج لكن ربنا نجاني الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير وربنا يسامحنى على كل يوم كنت بصحتى ومصحتش أحمد ربنا عليه.

وتابعت: أيها الأصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى بشكركم من قلبى على دعواتكم ربنا يحفظكم.