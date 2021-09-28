البابا تواضروس: تكليف الأنبا باخوم أسقف سوهاج نائبًا بابويًا على إيبارشية أسوان

كتب- مينا غالي:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا لإيبارشية أسوان، وسيتولى تدبير شؤونها إلى أن يدبر الله أمرها، وذلك خلفا للراحل الأنبا هدرا.

وأضاف خلال ترؤسه صلوات تجنيز الأنبا هدرا اليوم، أن إيبارشية أسوان لم يأت منها أي مشكلة ونشكر الله سيكون مشرفًا عليها نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا هناك إلى أن يدبر الله حالها.

وترأس البابا تواضروس اليوم، صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان الذي توفي أمس بعد صراع قصير مع المرض، بحضور لفيف من آباء الكنيسة.