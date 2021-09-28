4 معايير.. الصحة تعلن شروط التبرع ببلازما الدم

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط التبرع ببلازما الدم بالنسبة للمواطنين.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم الثلاثاء، إن البلازما هي العلاج الوحيد لمرض النزف المزمن (الهيموفيليا).

وطالبت الصحة المواطنين بالحرص على التبرع بها لإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وجاءت شروط التبرع على النحو التالي:

1- السن من 18 إلى 60 عاما.

2- الوزن أكثر من 50 كيلوجرام.

3- ضرورة انتظام الضغط.

4- إذا كان المتبرع مريض بالسكر فيشترط عدم أخذه للأنسولين.

5- لا يعاني من أي مشكلات صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.