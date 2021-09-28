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الجيزة: إزالة تعديات هناجر وأسوار على خط بترول بالبدرشين.. فيديو

03:25 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الجيزة: إزالة تعديات هناجر وأسوار على خط بترول بالبدرشين.. فيديو

إزالة تعديات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة تعديات هناجر وأسوار على خط بترول سوميد بنطاق قرية المرازيق بمركز ومدينة البدرشين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونشرت المحافظة، فيديو توضيحي خلال عمليات الإزالة، مؤكدة على تواصل تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه ١٨ لإزالة التعديات.

إزالة تعديات خط بترول بالبدرشين قرية المرازيق أحمد راشد

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