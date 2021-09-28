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حافز 50 ألف جنيه سنويًّا للأُسر الملتزمة.. مقترح برلماني لتحديد النسل بقانون

03:20 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
حافز 50 ألف جنيه سنويًّا للأُسر الملتزمة.. مقترح برلماني لتحديد النسل بقانون

تعبيرية

كتب- نشأت علي:

طرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترحًا يعرض للنقاش المجتمعي بشأن منح الأسرة الملتزمة حافزًا سنويًّا قيمته 50 ألف جنيه تقدم على دفعتَين في منتصف العام ونهايته، حال عدم زيادة عدد أطفال الأسرة عن طفلَين فقط ولمدة ١٠ سنوات، يُحرم منها مَن يتخطى طفلَين.

وقالت عبد العظيم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اقتراحها ناتج من أن العالم يحتفل يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمنع الحمل، هذا إلى جانب أن عدد السكان في مصر تعدي 104 ملايين نسمة في آخر تعداد، وتؤثر هذه الزيادة على النمو الاقتصادي للدولة.

وأشارت النائبة إلى أن أغلب المواطنين يحتاجون إلى التوعية بأهمية ضبط النمو السكاني وخطورة تلك المشكلة على مستقبل أبنائنا، كما يجب تحفيزهم على هذا الأمر، وتمت ترجمة هذا المقترح لقانون بعيدًا عن العوار الدستوري.

وتابعت عبد العظيم: ويأتي دور الإعلام الذي سيجعل هناك وعيًأ أكبر لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية ويشجعهم أيضًا على اتخاذ القرار عن قناعة بخطورة الوضع حال استمرار الزيادة بالمعدلات الحالية التي لا تتوافق وموارد الدولة الطبيعية من مياه وأراضٍ صالحة للاستزراع وتبتلع أي جهود للتنمية تقوم بها الدولة المصرية.

تحديد النسل ميرفت عبدالعظيم مجلس النواب لجنة الصحة

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