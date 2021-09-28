من المنزل.. احسب فاتورة المياه في 7 خطوات فقط

كتب- محمد نصار:

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الاستعلام المسبق عن فواتير المياه للمواطنين من خلال الموبايل أو الكمبيوتر.

وينشر مصراوي تفاصيل وخطوات الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالمياه من خلال عدة خطوات تشمل التالي:

1- الدخول على الرابط التالي: https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

2- اختيار نوع النشاط.

3- إدخال القراءة الحالية للعداد.

4- إدخال القراءة السابقة للعداد.

5- عدد وحدات العقار في حالة تعدد الشقق.

6- حالة الصرف الصحي (مخدوم - غير مخدوم).

ونبهت الشركة بأن القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية، وأن السعر الخاص بتعريفة الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمدة للأندية وذلك طبقا لقانون الهيئات الرياضية، وفي حالة حساب العميل على متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية يقوم العميل بإدخال كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.