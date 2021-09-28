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بعد وفاة طفلة الغربية.. طلب برلماني بإصدار تشريعات تنظم عشوائية صرف الأدوية

02:56 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
بعد وفاة طفلة الغربية.. طلب برلماني بإصدار تشريعات تنظم عشوائية صرف الأدوية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أصدرت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بيانًا تؤكد خلاله أن موت منة، طفة الغربية، بروشتة من طبيب بيطري، ترفع خط أحمر؛ لتعلن عن كم معاناة الشعب المصري من هذه العشوائية التي أدت إلى انتشار الميكروبات المقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية، لتقتل العديد من أطفالنا؛ خصوصًا حديثي الولادة أو تصيبهم بالتهابات سحائية تترك أطفالنا بكل أنواع الإعاقة، وأصبح الاستعمال الخاطئ وغير الضروري للأدوية ثالث أسباب الوفيات بين شعبنا.

وأشارت الألفي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك أدوية تتدرج من مسكنات وفيتامينات بسيطة إلى مضادات حيوية شديدة تدمر جسم الإنسان، وأدوية أورام ومناعة تصرف بلا روشتة بكميات كبيرة وحسب طلب المستهلك، وصيادلة يمارسون دور الطبيب يتلقون الأعراض مباشرة من المريض ويصفون الأدوية والألبان الصناعية وغيرها بلا روشتة.

وتابعت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: أطالب بإصدار تشريعات وقوانين لتنظيم عشوائية صرف الأدوية في مصر، ووقف صرف أي أدوية بلا روشتة رسمية من طبيب موقعة ومختومة، ومراقبة كل الصيدليات في مصر، والتأكد من كل روشتة تم صرفها من حيث النوع والكمية التي تصرف للمريض.

وأعلنت الألفي عزمها تبني هذا التشريع في لجنة الصحة بمجلس النواب للوصول بها إلى ما ينقذ الشعب المصري من وفيات ومضاعفات تدمر أجهزة الإنسان، فينتشر الفشل الكلوي والكبدي ومشكلات القلب والعدوى بميكروبات لا نقوى عليها، وهذا خط أحمر؛ لأنه يضر ضررًا بليغًا بأهالينا.

لجنة الصحة مجلس النواب صرف الأدوية وفاة طفلة طبيب بيطري عبلة الألفي

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