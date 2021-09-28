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الجريدة الرسمية تنشر قرار مصر للسياحة بتغيير مدير مسؤول الترخيص السياحي

02:03 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار مصر للسياحة بتغيير مدير مسؤول الترخيص السياحي

مصر للسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار شركة مصر للسياحة، بشأن الموافقة على تغيير اسم المدير المسؤول بالترخيص السياحي للشركة.

ونص القرار رقم 109 على:

أولا: الموافقة على تغيير على تغيير اسم المدير المسؤول بالترخيص السياحي للشركة ليصبح اسم/ مايسة يوسف مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

ثانيا: على القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالشركة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص.

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مصر للسياحة مسؤول الترخيص السياحي مايسة يوسف مصطفى

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