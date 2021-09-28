الجريدة الرسمية تنشر قرار مصر للسياحة بتغيير مدير مسؤول الترخيص السياحي
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار شركة مصر للسياحة، بشأن الموافقة على تغيير اسم المدير المسؤول بالترخيص السياحي للشركة.
ونص القرار رقم 109 على:
أولا: الموافقة على تغيير على تغيير اسم المدير المسؤول بالترخيص السياحي للشركة ليصبح اسم/ مايسة يوسف مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
ثانيا: على القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالشركة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان