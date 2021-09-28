وزيرة الصناعة: ربنا أكرم مصر بالسيسي.. وما تم إنجازه في 7 سنوات يعادل 25 عاما



كتب- مينا غالي:

قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض إكسبو 2021، حدث مهم، يستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية، والترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية.

وأضافت خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "لا تتخيلوا قدر سعادتي بإخباركم بالبرامج والإنجازات التي تقوم بها الدولة في مشروعات حياة كريمة والمشروعات الصغيرة، فهدفنا يتمثل في مصلحة المواطن، وهو ما يُترجم في النهاية ويصُب في صالح الدولة المصرية".

وأوضحت جامع، أن مشروع حياة كريمة يعمل على 3 محاور، أولها محور البنية التحتية، ويشمل ذلك محطات المياه وتوفير المساكن وتأهيلها، وأعمال رصف الطرق وتوصيل الغاز وغيرها، والمحور الثاني يتمثل في التنمية المجتمعية، وهو ما يخص التعليم والصحة.

وأشارت جامع، إلى أن هناك محور ثالث مكمل للمحوريين السابقين، وهو محور التنمية الاقتصادية، مستطردة: "المحور الأول والثاني يوفر حياة كريمة ولكن ينقصهم توفير فرص عمل لائقة وهو ما سيتم توفيره من خلال المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية".

وبينت جامع، أن هناك الكثير من الصناعات التي تعمل بشكل غير رسمي في مختلف القرى، لأنها لا تختار المكان المناسب، لذا مشروع حياة كريمة يستهدف تخصيص مجمع صناعي ليشمل أكثر من 50 مصنعا صغيرًا، وسيتم تخصيص به ساحات لتكون بمثابة معرضا لتسويق المنتحات التي تتم صناعتها.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: "الله أكرم مصر برئيس لها مثل عبدالفتاح السيسي، ففي الحقيقة ما تم إنجازه خلال الـ7 سنوات من مشروعات، يُعادل ماتم في 25 سنة".