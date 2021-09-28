كرم جبر: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم ويحتاج اصطفافًا حول الدولة

كتب- مينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي على مستوى مصر والعالم، وتمس حياة 58 مليون مواطن، وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة في 4500 قرية مصرية في جميع المحافظات.

وأضاف "جبر" خلال مؤتمر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن "حياة كريمة" هو أول مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 700 مليار جنيه، حيث أدرجت الأمم المتحدة المشروع كأفضل الممارسات على مستوى التنمية وهي شهادة كبيرة من جهات لا تعرف المجاملة وهذا يؤكد أهمية حياة كريمة ودورها لصالح الشعب المصري.

وتابع "جبر"، أن المبادرة تحتاج اصطفافًا حول الدولة المصرية والشعب المصري، لأن هناك بعض الجهات تحاول التحريض والتقاط الأخطاء التي تصدرها للمشهد العام، وهذا يحتاج منا أن نكون منتبهين، وهي مهمة الإعلام التنموي الذي يهدف لمساندة ودعم الدولة المصرية.

وشدد على أن "حياة كريمة" هو رسالة من الرئيس السيسي تقول: ارفع رأسك يا أخي بعد معاناة من الظروف"، وآن الأوان أن نجد القرية المصرية مختلفة على كافة المستويات.

ولفت جبر إلى أنه من المشروعات الضخمة التي تتبناها الوزارة هي المشروعات الصغيرة، فعلى مدار السنوات السبع الأخيرة وجدنا العديد من المشروعات لدعم وتمكين المرأة، حيث يتم تنفيذ المشروع بـ 32.5 مليار جنيه لتمويل 1.5 مليون مشروع صغير.

وأشار إلى أن من بين محاور اللقاء معرض اكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات، والذي سيتم افتتاحه أول أكتوبر، حيث شاركت فيه مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بجناح تم تجهيزه لإظهار مصر بالصورة التي تليق بها، ومن المتوقع أن يزوره 2.5 مليون مشارك، ويبدأ برحلة تعريفية بالحضارة المصرية على مر التاريخ والمشروعات التي قامت بها مصر في إطار صنع الحاضر واستشراق المستقبل.

وواصل جبر: "نضع على عاتقنا مهمة النظر للصورة المضيئة لمصر، ففي كل الدولة يتحدث الجميع عن النهضة المصرية، فالغرب قال إن الديمقراطية الخلاقة أو الربيع العربي أتى بقتل وتشريد للشعوب، لكن النموذج المصري متقدم لأنه يسير في اتجاهين هما محاربة الإرهاب والتقدم".