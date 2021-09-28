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بعلاوة سعرية.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "الإسكان" بشأن قطعة أرض بأكتوبر

12:58 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
بعلاوة سعرية.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "الإسكان" بشأن قطعة أرض بأكتوبر

قطعة أرض

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 272 لسنة 2021، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 7 بمساحة 10 أفدنة الواقعة بالحوض 21 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ/ محمد زكريا على خضر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والتخديم من الخارج.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

قطعة أرض وزارة الإسكان تقسيم قطعة الأرض مشروع سكني

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