إنفوجرافيك.. العدد الثامن لـ"الزراعة في كل مصر" يستعرض أنشطة وجهود المديريات في أسبوع



كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد الثامن من "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٧ سبتمبر الجاري.



ونفذت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية ندوتين إرشاديتين حول أهمية منظومة تحديث الري في ميت عاصم، بمركز بنها، وأسنيت بمركز كفر شكر، فضلًا عن دورة تدريبية حول في مجالات التصنيع الغذائي.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بحصاد الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم ٢٠٢١، بناحية كرداسة، وكفر حكيم، بحضور الفريق العلمي للحملة القومية للذرة الشامية.



وقامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق؛ لردع المخالفين، حيث تم ضبط 2705 كجم لحومًا ومصنعاتها ومخلفات حيوانية ودوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحات خارج المجازر الحكومية، وتم عمل 9 محاضر بالمخالفات.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توفير تقاوي القمح طبقًا للسياسة الصنفية بجميع مراكز المحافظة للموسم 2021- 2022، عن طريق جهازي الإرشاد والتعاون.



وأصدرت أيضًا توصياتها استعدادًا لموسم الشتاء لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الآثار السلبية المحتملة لموجات الطقس السيئ.



وقامت مديرية الزراعة بحملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات؛ حيث تم ضبط (٥٠٤٨) عبوة من المبيدات والمخصبات غير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية.



وتم تحرير (٨) محاضر بالاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بالمخالفة، وتم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددًا من الموضوعات؛ على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ دورة تدريبية لإخصائيي البرامج الإرشادية في مجال بناء البرنامج الإرشادي، بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بعقد مؤتمر موسع بقرية أزولين مركز الحسينية بحضور عدد كبير من المزارعين حول تحديث الري وتأهيل المراوي الخصوصية، وتم مناقشة مشكلات المزارعين على الطبيعة والوقوف على احتياجاتهم للارتقاء بالإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وتم تكريم المزارعين المتفوقين في إنتاج المحاصيل. وتنفيذًا لمبادرة حياة كريمة



وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، بتنظيم قافلة بيطرية بالمجان بقرى قصاصين الشرق والمناجاة والعقايلة بمركز الحسينية؛ حيث قامت القافلة بفحص وعلاج ٧٩ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و٦٥ رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ٥٩ رأس ماشية. وتم تجريع ٢٢٥ رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش ٢٧٩ رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 40 رأس ماشية وفحص وعلاج ٧٣٥ طائرًا.



وقامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، بتنفيذ ورشة عمل استهدفت تدريب الأطباء ومديري إدارات التلقيح الاصطناعي بمديريات الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية ودمياط والمنوفية، حول متطلبات المرحلة القادمة لزيادة نسب التلقيح الاصطناعي والمتابعات، ونسب المنفذ والمستهدف لكل محافظة، وتم تنفيذ تدريب عملي على تانك النيتروجين بإشراف فريق كيميائي متخصص، وتم تأكيد إرشادات التعامل مع التانك.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعًا مشتركًا بين الزراعة والبيئة استعدادًا للقضاء على السحابة السوداء بالبحيرة وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات، وتم أيضًا عقد اجتماع مشترك بين الزراعة والري والبنوك لتفعيل مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتم التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية في مراكز: إيتاي البارود، ووادي النطرون.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بسحب عينات من محصول الجوافة بكفر الدوار؛ لتحليلها بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، لرصد نسب المتبقيات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، لحماية الصحة العامة والبيئة ورفع كفاءتها وجودتها للمستهلك والتصدير، والحد من رش المبيدات لإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات.



وقامت مديرية الزراعة بالنوبارية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة وإدارة الإنتاج الحيواني والمكافحة بشن حملات مكبرة على مصانع الأعلاف أسفرت عن ضبط 18 ألف طن سيلاج دون ترخيص و10 آلاف مواد خام للأعلاف مجهولة المصدر وأسمدة مدعمة بإجمالي 215 طنًّا خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق، وتم تحرير 6 محاضر لمصانع الأعلاف ومخازن الأعلاف دون ترخيص، وتحرير 7 محاضر أسمدة ومبيدات ومخازن ومحلات دون ترخيص.



وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، خلال حملات مكثفة؛ حيث تم إزالة 2 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بزمام إدارة برج العرب الزراعية.



وقامت المديرية أيضًا بالمرور ومتابعة محصول القطن بزمام إدارة العامرية، وقامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين؛ حيث تم ضبط 10 أطنان و138 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم عمل 6 محاضر بالمخالفات.



وقامت مديرية الزراعة ببورسعيد بحصاد ثالث حقل إرشادي لمحصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، ونظمت مديرية الزراعة عدد 2 دورة تدريب مهارات كمبيوتر، في ضوء الإعداد للتحول الرقمي، وشارك فيها 50 موظفًا من العاملين بكل الإدارات بالمديرية مع التركيز على الفئات العمرية المختلفة؛ خصوصًا صغار السن في ضوء إعداد جيل من كوادر الصفَّين الثاني والثالث.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بمتابعة موقف المجمعات الزراعية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة)؛ حيث تم التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية المشروع، وكذا تأهيل المساقي الخصوصية والري الحديث بنواحي مركز كفر سعد، وقامت أيضًا بمتابعة حصاد الأرز، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية والتعاون الزراعي، وتم بحث كل الأعمال بالقطاع الزراعي.



واستقبلت مديرية الزراعة أيضًا أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في سبيل خدمة القطاع الزراعي وتكثيف كل الأنشطة التوعوية والخدمية المشتركة وتم مناقشة أهم الإيجابيات لتطبيق نظم الري الحديث.



وقامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط بتنفيذ قوافل بيطرية مجانية بكفر سعد، وقامت محافظ دمياط بتفقد القافلة وأشادت بدور الطب البيطري في نشر التوعية وتحقيق الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الثروة الحيوانية.



ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، ممثلة في الإرشاد الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي، دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لعدد 19مهندسًا زراعيًّا؛ لتدريب صغار المزارعين بالقرى المختلفة.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، طامية، سنورس، وقامت بمتابعة حصاد محصول الذرة الشامية بالحقول الإرشادية بمركز الفيوم، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، وعقدت اجتماعًا طارئًا لمسؤولي المكافحة والإرشاد بالمديرية والإدارات التابعة لها بشأن الاستعداد لمحاربة آفات المحاصيل الزراعية، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ومسؤولي كارت الفلاح بالمديرية والإدارات التابعة لها، تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح، والتشديد على سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الموسمي على أجهزة التابلت، وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيًّا وحصر حيازات الورثة لكل جمعية.



وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة؛ حيث تم إزالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز أهناسيا.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان بتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمركز دراو حول تأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وقامت بتنفيذ ندوة إرشادية عن إنشاء وتطوير وأهمية مراكز تجميع الألبان بمركز كوم أمبو.



يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافًا وفيديو باسم: "الزراعة في أسبوع"؛ لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: "الزراعة في كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.