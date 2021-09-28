تزداد ساعة في هذه الأيام.. تفاصيل المواعيد الشتوية لغلق المحال والورش والمطاعم



كتب- محمد نصار:

يبدأ الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم العامة والكافيهات والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وتختلف مواعيد الغلق الجديدة بين فصول الصيف والشتاء فتقل ساعة شتاء عن الصيف.

وتكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء.

ويتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.

وتستمر خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً).

ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من تلك المواعيد مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وبالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية يجوز تعديلها بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.