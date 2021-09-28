اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان

كتب- مينا غالي:

تقام في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث سيصلي تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا هدرا، وقالوا في بيان للكنيسة: "قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية، يودعون عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءً في حياة الرهبنة أو في خدمته الرعوية، مقدما خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ولكل أبنائه ومحبيه."