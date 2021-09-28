بـ 150 مليون جنيه.. الجيزة: إنشاء 3 كباري مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من إنشاء 3 كباري مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام، وذلك بهدف منع وقوع الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقال مصدر بالمحافظة، لمصراوي اليوم، إن التكلفة الإجمالية للكباري بلغت نحو 150 مليون جنيه تقريبا، لافتا إلى أن المدة المستغرقة لأعمال الإنشاءات تراوحت بين 3 إلى 6 أشهر.

وفي السياق ذاته، نشرت المحافظة، فيديو يوضح شكل عمليات التنفيذ للكباري التي تم الانتهاء من إنشائها في فترة وجيزة، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.