محافظة القاهرة: إزالة 738 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 1923 أسرة بمدينة معا



كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصرالقديمة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن العشوائية الواقعة بنطاق مصر القديمة.

وأكدت جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، على أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل حيث وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة، وتكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال دون أي تعطيل وفي الوقت المحدد لذلك، كما شددت على ضرورة التعاون مع المواطنين الجاري نقلهم.

وصرحت نائب المحافظ بأن أعمال الإزالة الجارية أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من هدم 738 عقارا وإخلاء 1923 أسرة، في حيث تستهدف الخطة إجلاء 4750 أسرة من المنطقة.

وأشارت إلى أن ما يجري حاليا من إزالات للمناطق العشوائية وأعمال التطوير التي تليها يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم الحقوق لكل مواطن، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطن والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

وأشارت إلى أنها تولي كل الاهتمام لهذا الملف الخاص بتطوير المناطق العشوائية، حيث إن المشروعات السكنية الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات تهدف إلى بناء إنسان صالح قبل بناء السكن وتنقل المواطنين إلى حياة أخرى تماما.

وأبدى سكان عزبة أبوقرن بعد نقلهم لحي السلام واستلام وحداتهم الجديدة والبديلة عن رضاءهم عن تغيير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن حماية أطفالهم من المخاطر التي تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية.

يأتي ذلك على غرار ما تم تنفيذه في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة عين الحياة، والإزالات التي تمت للعشوائيات التي كانت موجودة بها.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة، كالتي يتم إنشاؤها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان، تحتوي على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولا لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.