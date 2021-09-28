Masrawy logo white

"الأطباء" تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي

10:46 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
"الأطباء" تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة ، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

3

انتخابات نقابة الأطباء التجديد النصفي المقرات الانتخابية

الخبر التالى:

وزير النقل من داخل مصانع "تالجو": شحن أول قطار (T Smart) من إسبانيا منتصف نوفمبر 2021 -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. شبورة وأجواء خريفية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا