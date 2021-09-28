"الأطباء" تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة ، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.