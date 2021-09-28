أسرة جمال عبدالناصر تصل ضريح الزعيم لإحياء ذكرى وفاته

كتب- مصراوي:

وصل عدد من أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والعديد من المواطنين إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك منذ الصباحلإحياء ذكرى وفاته، التي تحل اليوم.

وقال عيد الحكيم عبد الناصر لمصراوي إنهم يتواجدون في مثل هذا اليوم لإحياء ذكرى وفاة والدهم.

وتحل اليوم الذكرى الـ51 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي يعد واحدا من أبرز القادة العرب في التاريخ المعاصر.