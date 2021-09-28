كايرو كافيه تغني بالإيطالية على ألحان عربية في الأوبرا

(مصراوي):

تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف، حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 29 سبتمبر على المسرح المكشوف، تستضيف خلاله المغنية المصرية الإيطالية ليديا لوتشانوى بترو لتشارك مع اعضاء الفرقة ميرا وجيه (غناء)، محمد السواح (ترومبيت)، حازم عبد القادر (درامز )، محمد العشري (جيتار)، علي شاكر (قانون).

يتضمن البرنامج مجموعة المؤلفات الشرقية والغربية القديمة والمعاصرة التى أعاد صياغتها الموسيقار علي شرف برؤية جديدة منها مزيج من موسيقي الزيجان الغجرية ولحن الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب، كلمات باللغة الإيطالية على ألحان عربية، مشاعر ل شيرين، فانكي روك، بلوزن أف إلى جانب مختارات من أعمال عبد الحليم، فيروز وغيرها.

يذكر أن علي شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت الى جانب فيلم شباب على الهوا، أسس فرقة "كايرو كافيه" لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.