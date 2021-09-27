بحث معهما عمل كنائس المهجر.. البابا يستقبل القنصل المصري بميلانو وسفير مصر بالدنمارك

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة السفيرة منال عبد الدايم القنصل المصري العام في ميلانو، والسفير كريم شريف السفير المصري في الدنمارك اللذَين يغادران قريبًا لاستلام مهامهما.

وتحاور كل منهما مع قداسته حول عمل الكنائس القبطية في المهجر، وتمنى قداسة البابا لكل منهما التوفيق في هذه المسؤوليات الجديدة.





