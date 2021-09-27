رئيس دفاع النواب لـ"مصراوي": سيناء أصبحت معقلًا للتنمية في عصر السيسي

(مصراوي):

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي، إن شبة جزيرة سيناء الغالية أصبحت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقلًا للتنمية.

أضاف العوضي في تصريح خاص لموقع "مصراوي" تعلقيًا على افتتاح الرئيس السيسي اليوم الاثنين لمحطة صرف بحر البقر، أن الرئيس السيسي يفي بوعده بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء وكافة الأراضي المصرية، مؤكدًا أن تنمية سيناء هدف قومي للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي حريص جدًا على أن تكون سيناء في أولويات التنمية لعدة اعتبارات أهمها تجفيف منابع الإرهاب ومحاربته بسلاح التنمية، لافتًا إلى أن سيناء أصبحت قبلة للتنمية والاستثمار بعد أن وضعت مصر ملف التنمية في هذا الجزء الغالي من تراب الوطن ضمن الأولويات.

وأوضح العوضي أنه حينما تضخ الحكومة بناء على تكليفات القيادة السياسية، 700 مليار جنية للتنمية في سيناء، نستطيع القول إن سيناء جزء من الاستراتيجية الكبرى لتنمية مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الدولة تعمل على ربط سيناء بالوطن الأم، من خلال المحاور والأنفاق التي تم افتتاحها مؤخرًا، مؤكدًا أن الاستثمار يدق حاليًا أبواب سيناء في كافة المجالات.

ونوه إلى أن التراب المصري الذي ارتوى بدماء شهداء مصر في سيناء من أبناء القوات المسلحة وغيرهم يجني ثماره اليوم بهذه التنمية المستمرة من قبل الدولة، مشددًا على ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطعة الغالية على المصريين.

وأشاد العوضي بدور القوات المسلحة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية عبر المشروعات العملاقة التي تنفذها في سيناء وغيرها من المحافظات والمدن المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تنفذ العديد من المشروعات إيمانًا منها بدورها الحيوي في خدمة الشعب المصري العظيم.



وأشار إلى أن هذه المشروعات ستجعل سيناء بستانًا للتنمية في مصر، وستكون ضمن أولويات الاستثمار الأجنبي لما تتميز به من موقع استرايجي مهم، مؤكدًا أن ذلك سيكون في مصلحة المواطن لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.



وكان الرئيس السيسي، أكد أن نقل المياه التي يتم معالجتها لأكثر من 100 كليو أمر صعب ويحتاج إلى العمل الهندسي والمنشآت من أجل إنهاء شبكة نقل المياه لزراعة نصف مليون فدان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء.. علشان اللي بنعمله ده مش يتعمل.. علشان تفضل كدة.. الحرب حربين ضد الإرهاب وحرب البناء.. حركة المياه للوصول إلى سيناء ده تكلفة بالمليارات نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية".